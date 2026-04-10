Herborisation estivale Jardin des plantes compagnes Montgesoye
Herborisation estivale Jardin des plantes compagnes Montgesoye dimanche 28 juin 2026.
Montgesoye
Herborisation estivale
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 09:00:00
fin : 2026-06-28 12:00:00
Date(s) :
2026-06-28
RDV à 8h45 au Jardin des plantes compagnes à Montgesoye
Identification des plantes estivales Utiliser une clé de détermination botanique spécifique.
Prévoir des habits adaptés et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…) .
Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46 gerard.pavlinovac@orange.fr
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English : Herborisation estivale
L’événement Herborisation estivale Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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