Herborisation estivale Jardin des plantes compagnes Montgesoye

Montgesoye

Herborisation estivale

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye Doubs

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

RDV à 8h45 au Jardin des plantes compagnes à Montgesoye

Identification des plantes estivales Utiliser une clé de détermination botanique spécifique.

Prévoir des habits adaptés et de bonnes chaussures de marche et de quoi écrire (Loupes et flores de botanique bienvenues…) .

Jardin des plantes compagnes 40 Rue de Besançon Montgesoye 25111 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 50 97 46 gerard.pavlinovac@orange.fr

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English : Herborisation estivale

L’événement Herborisation estivale Montgesoye a été mis à jour le 2026-04-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)