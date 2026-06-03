Tourbes

LA GUINGUETTE DES VINS’DREDI

Place de l’Eglise Tourbes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-08-07

Évènement festif et convivial pour mettre en avant les vins et mets locaux

Les Vins’dredis de Tourbes vous attendent pour des soirées conviviales et festives autours de nos produits locaux, producteurs de vins, métiers de bouche et spécialités culinaires.

Évènement organisé avec le soutien de l’Office de Tourisme Cap d’Agde Méditerranée au travers du label Festavino. .

Place de l’Eglise Tourbes 34120 Hérault Occitanie mairie@tourbes.fr

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English : LA GUINGUETTE DES VINS’DREDI

A festive, convivial event to showcase local food and wine

L’événement LA GUINGUETTE DES VINS’DREDI Tourbes a été mis à jour le 2026-06-03 par 34 ADT34