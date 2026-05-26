La Lande-de-Fronsac

La Guinguette du Chantier

421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-09

La Guinguette du Chantier vous accueil tous les jeudis du mois de juin puis les jeudi, vendredi et samedi des mois de juillet et août 2026 !

Située en bordure du chantier médiéval de Guyenne à La Lande de Fronsac, terrasse 100 personnes, zones ombragées, ambiance familiale.

Pétanque, molkky, boissons fraiches, restauration, animations… .

421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 64 42 johanchauprade@prod-anim.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais