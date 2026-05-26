La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac
La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac jeudi 11 juin 2026.
La Lande-de-Fronsac
La Guinguette du Chantier
421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-09
La Guinguette du Chantier vous accueil tous les jeudis du mois de juin puis les jeudi, vendredi et samedi des mois de juillet et août 2026 !
Située en bordure du chantier médiéval de Guyenne à La Lande de Fronsac, terrasse 100 personnes, zones ombragées, ambiance familiale.
Pétanque, molkky, boissons fraiches, restauration, animations… .
421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 64 42 johanchauprade@prod-anim.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais