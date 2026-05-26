Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac
Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac jeudi 4 juin 2026.
La Lande-de-Fronsac
Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier
421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 18:30:00
fin : 2026-06-04 22:30:00
Date(s) :
2026-06-04
Soirée de Lancement de La Guinguette du Chantier située en bordure du chantier médiéval de Guyenne, à La Lande de Fronsac terrasse 100 personnes, zones de détente ombragées !
Animations, boissons fraiches bières, vins et softs, restauration, concert musique live, jeux extérieurs, Photobooth et ambiance festive et familiale
Entrée Gratuite .
421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 64 42 johanchauprade@prod-anim.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais