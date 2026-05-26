La Lande-de-Fronsac

Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier

421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:30:00

fin : 2026-06-04 22:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Soirée de Lancement de La Guinguette du Chantier située en bordure du chantier médiéval de Guyenne, à La Lande de Fronsac terrasse 100 personnes, zones de détente ombragées !

Animations, boissons fraiches bières, vins et softs, restauration, concert musique live, jeux extérieurs, Photobooth et ambiance festive et familiale

Entrée Gratuite .

421 ROUTE DU FRONSADAIS La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 90 64 42 johanchauprade@prod-anim.com

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English :

L’événement Soirée de Lancement La Guinguette du Chantier La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais