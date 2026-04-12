La Guinguette du Parc Parc de Clères Clères mardi 14 juillet 2026.

Clères

La Guinguette du Parc

Parc de Clères 32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 18:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Ce 14 juillet, vous êtes invités à la Guingette du Parc de Clères !

Sur les bords de la Clérette, venez profiter d’un moment unique pour danser, vous retrouver et sympathiser à l’ombre des arbres, au cœur des pâtures du Parc de Clères. Dans une atmosphère bucolique et chaleureuse, laissez‑vous porter par un après‑midi festif de concerts, jeux, animations et petite restauration.

Venez écouter deux groupes aux univers bien distincts Hotslap avec son son rockabilly, et La Maison ne fait pas crédit , qui vous plongera dans une ambiance guinguette, conviviale et festive, pour un moment plein de bonne humeur.

ACCES GRATUIT sur l’aire de pique nique.

Le tarif ne comprend pas l’entrée au Parc de Clères. .

Parc de Clères 32 Avenue du Parc Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 23 08 parcdecleres@seinemaritime.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Guinguette du Parc

L’événement La Guinguette du Parc Clères a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin