La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse Metz
vendredi 11 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse
Place Philippe de Vigneulles Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-11 17:00:00
fin : 2026-09-11 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Marre de la déprime de la rentrée ? On a la solution !
Après les vacances, il est temps de prolonger encore un peu l’été !
Rendez-vous pour la Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse !
Au programme buvette, village gourmand, jeux pour enfants et animations musicales pour profiter d’un moment convivial en famille ou entre amis.
Alors, on oublie la rentrée, on sort de chez soi et on vient faire la fête ! La rentrée peut attendre, la guinguette vous attend !
Organisation Association des commerçants du Quartier Sainte-ThérèseTout public
0 .
Place Philippe de Vigneulles Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Tired of the back-to-school blues? We’ve got the solution!
After vacation, it’s time to extend summer a little longer!
Come join us at the Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse!
On the agenda: a refreshment stand, a food village, games for kids, and live music—perfect for enjoying a fun time with family or friends.
So, forget about going back to school, get out of the house, and come party with us! School can wait—the open-air dance party is waiting for you!
Organized by: Sainte-Thérèse Neighborhood Merchants’ Association
L’événement La Guinguette du Quartier Sainte-Thérèse Metz a été mis à jour le 2026-09-01 par AGENCE INSPIRE METZ
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