La Guinguette d’Yvette Espace des 2 Rives Rennes 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Une soirée festive et conviviale avec danses, karaoké, Just Dance et animations pour tous à l’Espace des 2 Rives.

La Guinguette d’Yvette vous accueille pour une soirée festive et intergénérationnelle le 5 juin dès 18h30 à l’Espace des 2 Rives.

Au programme :

Initiations danses

Karaoké

Just Dance

Ambiance musicale et animations festives

Venez partager un moment convivial entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et colorée.

Restauration sur place

Pensez à venir avec votre verre

️ Entrée gratuite

Événement organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-06T00:30:00.000+02:00

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Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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