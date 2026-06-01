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La Guinguette d’Yvette Espace des 2 Rives Rennes

La Guinguette d’Yvette Espace des 2 Rives Rennes

La Guinguette d’Yvette Espace des 2 Rives Rennes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Espace des 2 Rives

Adresse : 4 allée georges palante 35000 RENNES

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La Guinguette d’Yvette Espace des 2 Rives Rennes 5 et 6 juin Ille-et-Vilaine

Une soirée festive et conviviale avec danses, karaoké, Just Dance et animations pour tous à l’Espace des 2 Rives.

La Guinguette d’Yvette vous accueille pour une soirée festive et intergénérationnelle le 5 juin dès 18h30 à l’Espace des 2 Rives.

Au programme :

Initiations danses
Karaoké
Just Dance
Ambiance musicale et animations festives

Venez partager un moment convivial entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et colorée.

Restauration sur place
Pensez à venir avec votre verre
️ Entrée gratuite

Événement organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T00:30:00.000+02:00

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Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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