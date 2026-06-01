La Guinguette d’Yvette, Espace des 2 Rives, Rennes
La Guinguette d’Yvette, Espace des 2 Rives, Rennes vendredi 5 juin 2026.
La Guinguette d’Yvette 5 et 6 juin Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:30:00+02:00
La Guinguette d’Yvette vous accueille pour une soirée festive et intergénérationnelle le 5 juin dès 18h30 à l’Espace des 2 Rives.
Au programme :
Initiations danses
Karaoké
Just Dance
Ambiance musicale et animations festives
Venez partager un moment convivial entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et colorée.
Restauration sur place
Pensez à venir avec votre verre
️ Entrée gratuite
Événement organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.
Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne
Une soirée festive et conviviale avec danses, karaoké, Just Dance et animations pour tous à l’Espace des 2 Rives. guinguette danse
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