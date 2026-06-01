La Guinguette d’Yvette, Espace des 2 Rives, Rennes

La Guinguette d’Yvette 5 et 6 juin Espace des 2 Rives Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T00:30:00+02:00

La Guinguette d’Yvette vous accueille pour une soirée festive et intergénérationnelle le 5 juin dès 18h30 à l’Espace des 2 Rives.

Au programme :

Initiations danses

Karaoké

Just Dance

Ambiance musicale et animations festives

Venez partager un moment convivial entre amis, en famille ou entre voisins dans une ambiance chaleureuse et colorée.

Restauration sur place

Pensez à venir avec votre verre

️ Entrée gratuite

Événement organisé par Rennes Pôle Association avec le soutien de la Ville de Rennes.

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Une soirée festive et conviviale avec danses, karaoké, Just Dance et animations pour tous à l’Espace des 2 Rives. guinguette danse