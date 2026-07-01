La Guinguette Electro #4 Plan d’eau de la Tour Malvières

Informations pratiques

Malvières

La Guinguette Electro #4

Plan d’eau de la Tour Pirronet Malvières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pour sa 4ème édition, les Couloirs Electroniques reviennent avec un format plus intimiste, privilégiant la proximité avec le public, une sélection d’artistes soigneusement choisie et une ambiance chaleureuse au bord de l’eau.

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Plan d’eau de la Tour Pirronet Malvières 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 79 17 18 lescouloirselectroniques@gmail.com

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English :

For its 4th edition, Les Couloirs Electroniques returns with a more intimate format, emphasizing closeness to the audience, a carefully curated selection of artists, and a warm atmosphere by the water.

L’événement La Guinguette Electro #4 Malvières a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay