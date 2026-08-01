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AGENDA · Bardos

La Guinguette Tokikoa Bardos

jeudi 20 août 2026 · Bardos

La Guinguette Tokikoa Bardos

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Brasserie du Pays Basque
Ville
64520 Bardos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bardos

La Guinguette Tokikoa

Brasserie du Pays Basque Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

La Brasserie du Pays Basque, Bastidarra et la Maison Montauzer se regroupent pour vous proposer leur guinguette pour sa 5ème édition réunissant marché de producteurs, culture basque et concerts.
Programme
18h00 Marché de producteurs locaux
19h00 Danse basque avec Lagunekin
20h00 Concert de Los Marinos del Passo
22h00 Kalabass (DJ set)
Sur place, plusieurs producteurs proposeront à la dégustation un plat issu de leur production, complétés par des foodtrucks.
Cette édition marque aussi les 10 ans de la marque Eguzki, lancée en 2016 à Bardos par la Brasserie du Pays Basque. Une décennie de bières brassées localement que la brasserie souhaite célébrer à cette occasion, avec des animations spéciales prévues tout au long de la soirée en plus du programme habituel.   .

Brasserie du Pays Basque Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49 

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English : La Guinguette Tokikoa

L’événement La Guinguette Tokikoa Bardos a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque

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