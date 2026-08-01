Informations pratiques

Bardos

La Guinguette Tokikoa

Brasserie du Pays Basque Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La Brasserie du Pays Basque, Bastidarra et la Maison Montauzer se regroupent pour vous proposer leur guinguette pour sa 5ème édition réunissant marché de producteurs, culture basque et concerts.

Programme

18h00 Marché de producteurs locaux

19h00 Danse basque avec Lagunekin

20h00 Concert de Los Marinos del Passo

22h00 Kalabass (DJ set)

Sur place, plusieurs producteurs proposeront à la dégustation un plat issu de leur production, complétés par des foodtrucks.

Cette édition marque aussi les 10 ans de la marque Eguzki, lancée en 2016 à Bardos par la Brasserie du Pays Basque. Une décennie de bières brassées localement que la brasserie souhaite célébrer à cette occasion, avec des animations spéciales prévues tout au long de la soirée en plus du programme habituel. .

Brasserie du Pays Basque Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 03 49

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English : La Guinguette Tokikoa

L’événement La Guinguette Tokikoa Bardos a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Pays Basque