La gym numérique de la famille : des astuces, des conseils et des jeux !, Bibliothèque de Carouge, Carouge

Informations pratiques

La gym numérique de la famille : des astuces, des conseils et des jeux ! Mercredi 23 septembre, 15h00 Bibliothèque de Carouge

Dès 7 ans, inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Cet atelier familial parents/enfants invite à la fois à jouer et à réfléchir à nos pratiques numériques.

Vous y découvrirez des jeux sur tablettes, poétiques, farfelus, drôles et créatifs et vous échangerez, en famille et entre parents, sur des astuces et conseils pour mieux gérer les écrans à la maison.

À partager avec vos enfants de 7 à 12 ans !

Dès 7 ans, inscription gratuite mais obligatoire :https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux »}]

La Bibliothèque de Carouge vous propose, le mercredi 23 septembre 2026 de 15h à 17h, un atelier de Laure Deschamps, fondatrice de l’organisme de médiation numérique culturelle La Souris Grise.

Souris grise