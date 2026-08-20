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La gym numérique de la famille : des astuces, des conseils et des jeux !, Bibliothèque de Carouge, Carouge

mercredi 23 septembre 2026 · Bibliothèque de Carouge · Carouge

La gym numérique de la famille : des astuces, des conseils et des jeux !, Bibliothèque de Carouge, Carouge

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque de Carouge
Adresse
Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse
Ville
1227 Carouge
Tarif
Dès 7 ans, inscription gratuite mais obligatoire

La gym numérique de la famille : des astuces, des conseils et des jeux ! Mercredi 23 septembre, 15h00 Bibliothèque de Carouge

Dès 7 ans, inscription gratuite mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T17:00:00+02:00

Cet atelier familial parents/enfants invite à la fois à jouer et à réfléchir à nos pratiques numériques.
Vous y découvrirez des jeux sur tablettes, poétiques, farfelus, drôles et créatifs et vous échangerez, en famille et entre parents, sur des astuces et conseils pour mieux gérer les écrans à la maison.
À partager avec vos enfants de 7 à 12 ans !
Dès 7 ans, inscription gratuite mais obligatoire :https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux

Bibliothèque de Carouge Boulevard des Promenades 2, 1227 Carouge Genève, Suisse Carouge 1227 La Praille Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux »}] [{« link »: « https://www.bibliotheques-carouge.ch/Default/doc/CALENDAR/668/la-gym-numerique-de-la-famille-des-astuces-des-conseils-et-des-jeux »}]
La Bibliothèque de Carouge vous propose, le mercredi 23 septembre 2026 de 15h à 17h, un atelier de Laure Deschamps, fondatrice de l’organisme de médiation numérique culturelle La Souris Grise.

Souris grise

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