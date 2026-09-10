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La Jeunesse s’expose La Maison Rigolote Laval

samedi 19 septembre 2026 · La Maison Rigolote · Laval

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
La Maison Rigolote
Adresse
58 Ter Rue du Hameau
Ville
53000 Laval
Département
Mayenne
Tarif

Laval

La Jeunesse s’expose

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-26 2026-10-02

La Jeunesse s’expose neuf jeunes à la Maison Rigolote pour les journées Européennes du Patrimoine et pour les Journées Nationales des Artistes.
La Jeunesse s’expose à la Maison Rigolote pour les journées Européennes du Patrimoine et pour les Journées Nationales des Artistes: Capucine Jamoteau, Fantine Brault, Félix Brault, Lally Faucheux, Léane Guib, Rebecca Hamadaïne, Romane Malotaux, Sade Awonuga et Sofiane Abdeslam.   .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08  contact@aaa53.fr

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English :

Youth on Display : Nine young people from La Maison Rigolote are participating in the European Heritage Days and the National Artists’ Days.

L’événement La Jeunesse s’expose Laval a été mis à jour le 2026-08-24 par LAVAL TOURISME

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