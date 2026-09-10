La Jeunesse s’expose La Maison Rigolote Laval

Informations pratiques

Laval

La Jeunesse s’expose

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-26 2026-10-02

La Jeunesse s’expose neuf jeunes à la Maison Rigolote pour les journées Européennes du Patrimoine et pour les Journées Nationales des Artistes.

La Jeunesse s’expose à la Maison Rigolote pour les journées Européennes du Patrimoine et pour les Journées Nationales des Artistes: Capucine Jamoteau, Fantine Brault, Félix Brault, Lally Faucheux, Léane Guib, Rebecca Hamadaïne, Romane Malotaux, Sade Awonuga et Sofiane Abdeslam. .

La Maison Rigolote 58 Ter Rue du Hameau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 6 51 10 68 08 contact@aaa53.fr

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English :

Youth on Display : Nine young people from La Maison Rigolote are participating in the European Heritage Days and the National Artists’ Days.

L’événement La Jeunesse s’expose Laval a été mis à jour le 2026-08-24 par LAVAL TOURISME