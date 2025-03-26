LA JOCONDE PARLE ENFIN – LA CABANE Toulouse

LA JOCONDE PARLE ENFIN Début : 2026-01-23 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : LA JOCONDE PARLE ENFINLa Joconde parle enfinLa Joconde parle enfin et nous raconte sa vie, de sa création par Léonard de Vinci jusqu’à aujourd’hui au Louvre.Laurent Ruquier donne enfin la parole à cette star internationale à qui personne n’a jamais demandé son avis.Vous la connaissez dans La petite histoire de France ou l’avez vue récemment au théâtre dans Big Mother, Karina Marimon interprète La Joconde.Durée : 70 minutes environPublic : Tout publicAvec : Karina MarimonTexte : Laurent RuquierMise en scène : Rodolphe SandMusique : Romain TrouilletScénographie : Lucie JoliotLumières : Denis SchleppCostumes : Fleur DemeryTechnicien plateau : Gabriel GuérinPMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31