La Journée du Patrimoine à Corronsac, Corronsac, Corronsac
samedi 19 septembre 2026 · Corronsac
Informations pratiques
La Journée du Patrimoine à Corronsac Samedi 19 septembre, 10h00 Corronsac Haute-Garonne
Participation libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
PROGRAMME
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10 h 00 -12 h 30 / 14 h 00 -18 h 00
Autour de la Sauveté – à l’église > Avenir – Pérennité – Projets
– Visites guidées classiques
– Nouveauté : de jeunes « Guides de la Sauveté » racontent l’héritage du passé pour construire l’avenir
En hommage à Georges CHARPAK Prix Nobel français de Physique, mettez « la Main à la Pâte »
> 3 ateliers « découverte » :
– Découvrir le béton romain
– L’art de la brique rouge, notre marque de fabrique
– Restauration d’objets d’art
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A la Mairie > École d’hier – École d’aujourd’hui
– Retrouver l’école d’antan, sa salle de classe
– Patrimoine photographique
> atelier « découverte » : savoir écrire à la plume
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Au Château de Beauregard > Agriculture & Métiers
– L’agriculture façonne le paysage de Corronsac
– Évolution des métiers
> atelier « découverte » : faire une gerbe de paille
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à 18 h 30
A l’Église – Inauguration > Mairie et Patrimoine
– Présentation des panneaux touristiques
– Le Tableau « Le martyre de Saint Sébastien »
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à 20 h 00
A l’École – Son et Lumière > L’Art en Lumière
Entrez dans le monde de Gustav KLIMT, un des maîtres de l’Art Nouveau
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Le Sémial, Restaurant, Bar, Commerce,
vous accueille toute la journée.
Corronsac Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie
A partir de 10 h, à l’église, à la mairie, au château, à l’école… tout le village se met à l’heure du Patrimoine : visites, ateliers, expositions… Inauguration à 18 h 30, son & lumière à 20 h
la sauveté de corronsac
À voir aussi à Corronsac (Haute-Garonne)
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