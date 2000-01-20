La Journée du Patrimoine à Corronsac, Corronsac, Corronsac

Informations pratiques

La Journée du Patrimoine à Corronsac Samedi 19 septembre, 10h00 Corronsac Haute-Garonne

Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

PROGRAMME

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10 h 00 -12 h 30 / 14 h 00 -18 h 00

Autour de la Sauveté – à l’église > Avenir – Pérennité – Projets

– Visites guidées classiques

– Nouveauté : de jeunes « Guides de la Sauveté » racontent l’héritage du passé pour construire l’avenir

En hommage à Georges CHARPAK Prix Nobel français de Physique, mettez « la Main à la Pâte »

> 3 ateliers « découverte » :

– Découvrir le béton romain

– L’art de la brique rouge, notre marque de fabrique

– Restauration d’objets d’art

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A la Mairie > École d’hier – École d’aujourd’hui

– Retrouver l’école d’antan, sa salle de classe

– Patrimoine photographique

> atelier « découverte » : savoir écrire à la plume

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Au Château de Beauregard > Agriculture & Métiers

– L’agriculture façonne le paysage de Corronsac

– Évolution des métiers

> atelier « découverte » : faire une gerbe de paille

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à 18 h 30

A l’Église – Inauguration > Mairie et Patrimoine

– Présentation des panneaux touristiques

– Le Tableau « Le martyre de Saint Sébastien »

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à 20 h 00

A l’École – Son et Lumière > L’Art en Lumière

Entrez dans le monde de Gustav KLIMT, un des maîtres de l’Art Nouveau

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Le Sémial, Restaurant, Bar, Commerce,

vous accueille toute la journée.

Corronsac Corronsac Corronsac 31450 Haute-Garonne Occitanie

A partir de 10 h, à l’église, à la mairie, au château, à l’école… tout le village se met à l’heure du Patrimoine : visites, ateliers, expositions… Inauguration à 18 h 30, son & lumière à 20 h

la sauveté de corronsac