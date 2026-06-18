LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART Bucy-le-Long dimanche 12 juillet 2026.

Bucy-le-Long

LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART

Chemin du Voyeu Bucy-le-Long Aisne

Tarif : 130 – 130 – 130 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:30:00

fin : 2026-07-12 00:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Envie de t’évader et de tout oublier le temps d’une journée ?

Réserve ta journée complète matinée, après-midi, soirée… et même une partie de la nuit !

Rendez-vous chez MARAIKART

5001 Chemin de Voyeu 02880 Bucy-le-Long

À partir de 11h30 Endurance Karting 2h

Équipes de 2 à 4 pilotes

260 € par équipe

20 minutes de chrono et 120 minutes de course

L’après-midi sessions chronos en karts 4T et 2T

À 20h00 Grand Prix Karting semi-nocturne

10 minutes de chrono et 60 minutes de course

130 € par châssis

La journée se poursuivra avec une soirée inédite animée par une chanteuse et un DJ sur place.

Ambiance conviviale, compétition, sensations fortes et bonne humeur au programme.

Réservez dès maintenant votre châssis

03 23 74 27 18

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Rendez-vous chez MARAIKART

5001 Chemin de Voyeu 02880 Bucy-le-Long

À partir de 11h30 Endurance Karting 2h

Équipes de 2 à 4 pilotes

260 € par équipe

20 minutes de chrono et 120 minutes de course

L’après-midi sessions chronos en karts 4T et 2T

À 20h00 Grand Prix Karting semi-nocturne

10 minutes de chrono et 60 minutes de course

130 € par châssis

La journée se poursuivra avec une soirée inédite animée par une chanteuse et un DJ sur place.

Ambiance conviviale, compétition, sensations fortes et bonne humeur au programme.

Réservez dès maintenant votre châssis

03 23 74 27 18 .

Chemin du Voyeu Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 27 18 teamgillard@gmail.com

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English :

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See you at MARAIKART

5001 Chemin de Voyeu, 02880 Bucy-le-Long

Starting at 11:30 a.m.: 2-hour Endurance Karting

Teams of 2 to 4 drivers

260 ? per team

20 minutes of timed laps and 120 minutes of racing

Afternoon: timed sessions in 4-stroke and 2-stroke karts

At 8:00 p.m.: Semi-nighttime Karting Grand Prix

10-minute qualifying session and 60-minute race

130 ? per kart

The day will continue with a unique evening event featuring a live singer and a DJ on site.

A friendly atmosphere, competition, thrills, and good vibes are on the agenda.

Reserve your kart now:

03 23 74 27 18

L’événement LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART Bucy-le-Long a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Soissonnais-Valois