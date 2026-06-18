LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART Bucy-le-Long
LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART Bucy-le-Long dimanche 12 juillet 2026.
Bucy-le-Long
LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART
Chemin du Voyeu Bucy-le-Long Aisne
Tarif : 130 – 130 – 130 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:30:00
fin : 2026-07-12 00:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Envie de t’évader et de tout oublier le temps d’une journée ?
Réserve ta journée complète matinée, après-midi, soirée… et même une partie de la nuit !
Rendez-vous chez MARAIKART
5001 Chemin de Voyeu 02880 Bucy-le-Long
À partir de 11h30 Endurance Karting 2h
Équipes de 2 à 4 pilotes
260 € par équipe
20 minutes de chrono et 120 minutes de course
L’après-midi sessions chronos en karts 4T et 2T
À 20h00 Grand Prix Karting semi-nocturne
10 minutes de chrono et 60 minutes de course
130 € par châssis
La journée se poursuivra avec une soirée inédite animée par une chanteuse et un DJ sur place.
Ambiance conviviale, compétition, sensations fortes et bonne humeur au programme.
Réservez dès maintenant votre châssis
03 23 74 27 18
Envie de t’évader et de tout oublier le temps d’une journée ?
Réserve ta journée complète matinée, après-midi, soirée… et même une partie de la nuit !
Rendez-vous chez MARAIKART
5001 Chemin de Voyeu 02880 Bucy-le-Long
À partir de 11h30 Endurance Karting 2h
Équipes de 2 à 4 pilotes
260 € par équipe
20 minutes de chrono et 120 minutes de course
L’après-midi sessions chronos en karts 4T et 2T
À 20h00 Grand Prix Karting semi-nocturne
10 minutes de chrono et 60 minutes de course
130 € par châssis
La journée se poursuivra avec une soirée inédite animée par une chanteuse et un DJ sur place.
Ambiance conviviale, compétition, sensations fortes et bonne humeur au programme.
Réservez dès maintenant votre châssis
03 23 74 27 18 .
Chemin du Voyeu Bucy-le-Long 02880 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 74 27 18 teamgillard@gmail.com
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English :
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See you at MARAIKART
5001 Chemin de Voyeu, 02880 Bucy-le-Long
Starting at 11:30 a.m.: 2-hour Endurance Karting
Teams of 2 to 4 drivers
260 ? per team
20 minutes of timed laps and 120 minutes of racing
Afternoon: timed sessions in 4-stroke and 2-stroke karts
At 8:00 p.m.: Semi-nighttime Karting Grand Prix
10-minute qualifying session and 60-minute race
130 ? per kart
The day will continue with a unique evening event featuring a live singer and a DJ on site.
A friendly atmosphere, competition, thrills, and good vibes are on the agenda.
Reserve your kart now:
03 23 74 27 18
L’événement LA JOURNEE FESTIVE DU 12 JUILLET 2026 A MARAIKART Bucy-le-Long a été mis à jour le 2026-06-18 par OT du Soissonnais-Valois
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