La Journée Mondiale du Lait en France, France, Braine
La Journée Mondiale du Lait en France, France, Braine samedi 6 juin 2026.
La Journée Mondiale du Lait en France 6 – 27 juin France Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T00:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-27T00:00:00+02:00 – 2026-06-27T23:59:00+02:00
A l’occasion de la 12ème édition de La Journée Mondiale du Lait en France, 6 laiteries, dont 4 coopératives, ouvriront leurs portes entre le 4 et le 27 juin.
- 6 juin : Laiterie de Verneuil, Verneuil-sur-Indre (37)
- 6 juin : Lactinov Braine, Braine (02)
- 24 juin : Laiterie Terre de Sèvre, Celles-sur-Belle (79)
- 27 juin : Candia Lons, Lons (64)
Cet événement est l’occasion de mieux connaitre cette filière essentielle à la dynamique des territoires ruraux et à la souveraineté alimentaire, en échangeant en direct avec les professionnels du secteur.
France Braine Braine 02220 Aisne Hauts-de-France
Visite des coopératives
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