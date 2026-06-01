Portes Ouvertes Lactinov Braine (02), Usine, Braine
Portes Ouvertes Lactinov Braine (02), Usine, Braine samedi 6 juin 2026.
Portes Ouvertes Lactinov Braine (02) Samedi 6 juin, 08h00 Usine Aisne
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
À l’occasion de la Journée Mondiale du Lait, notre coopérative laitière ouvre les portes de sa laiterie LACTINOV BRAINE (02) ainsi que de l’une de ses fermes, le samedi 6 juin 2026 !
Une belle opportunité de découvrir les coulisses de la filière laitière française, d’échanger avec nos collaborateurs et nos producteurs, et de partager un moment convivial autour de nombreuses animations
Au programme :
Visite de l’usine LACTINOV BRAINE
Visite de l’une de nos fermes équipée d’un robot de traite
Découverte de nos métiers et savoir-faire
Dégustation de produits laitiers
Animations pour petits et grands
⚠️ Les visites se font uniquement sur inscription.
Inscription à la visite de l’USINE – Zone d’Activités des Waillons, 9 rue Claude Reclus – 02220 Braine : https://urls.fr/tzcikp
Inscription à la visite de la FERME – 28 avenue de Reims – 02220 Braine :
https://urls.fr/69G28h
Vous pouvez également vous inscrire directement en scannant le QR code présent sur l’affiche.
Rendez-vous à Braine le samedi 6 juin pour une journée qui s’annonce… VACHEMENT bonne !
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Découvrez les coulisses de notre coopérative laitière le samedi 6 juin !
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