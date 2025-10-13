La Kemperloise Marche-course contre le cancer Quimperlé

La Kemperloise Marche-course contre le cancer

Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 14:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La Kemperloise a pour but de récolter des fonds pour la Ligue Contre le Cancer et pour des lits en soins palliatifs à l hôpital de Quimperlé

Des animations musicales seront placées sur tout le parcours ainsi qu’ un échauffement musical animé par Open Forme à 9h30 Départ de la marche course sera donné à 10h00 Sur place différents stands: Buvette; Crêpes; Restauration rapide; Ligue contre le Cancer; Don du Sang

Danses Folkloriques. .

Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 83 44 06 64

