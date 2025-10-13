La Kemperloise Marche-course contre le cancer Quimperlé
La Kemperloise Marche-course contre le cancer Quimperlé dimanche 7 juin 2026.
La Kemperloise Marche-course contre le cancer
Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 14:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La Kemperloise a pour but de récolter des fonds pour la Ligue Contre le Cancer et pour des lits en soins palliatifs à l hôpital de Quimperlé
Des animations musicales seront placées sur tout le parcours ainsi qu’ un échauffement musical animé par Open Forme à 9h30 Départ de la marche course sera donné à 10h00 Sur place différents stands: Buvette; Crêpes; Restauration rapide; Ligue contre le Cancer; Don du Sang
Danses Folkloriques. .
Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 83 44 06 64
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Kemperloise Marche-course contre le cancer Quimperlé a été mis à jour le 2025-10-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS