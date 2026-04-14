La Kermesse de la KafeTière Kérénoc Pleumeur-Bodou
dimanche 5 juillet 2026 · Kérénoc · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
La Kermesse de la KafeTière
Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 21:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rappelant les Kermesses d’autrefois, cet événement singulier a pour objectif de remercier ses bénévoles, faire découvrir le projet et vivre le territoire.
Sourires, convivialité et bienveillance sont au programme et l’événement haut en couleur sait rassembler autour de ce lieu partage. Les badauds traversent l’ancienne cour d’école pour profiter des spectacles, gourmandises et autres surprises. .
Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement La Kermesse de la KafeTière Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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