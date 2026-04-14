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AGENDA · Pleumeur-Bodou

La Kermesse de la KafeTière Kérénoc Pleumeur-Bodou

dimanche 5 juillet 2026 · Kérénoc · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Kérénoc
Adresse
18 rue des écoles
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

La Kermesse de la KafeTière

Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05 21:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Rappelant les Kermesses d’autrefois, cet événement singulier a pour objectif de remercier ses bénévoles, faire découvrir le projet et vivre le territoire.

Sourires, convivialité et bienveillance sont au programme et l’événement haut en couleur sait rassembler autour de ce lieu partage. Les badauds traversent l’ancienne cour d’école pour profiter des spectacles, gourmandises et autres surprises.   .

Kérénoc 18 rue des écoles Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement La Kermesse de la KafeTière Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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