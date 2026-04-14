Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou
mercredi 8 juillet 2026 · Écocentre Trégor · Pleumeur-Bodou
Informations pratiques
Pleumeur-Bodou
Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-09 17:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Durant ces deux jours de stage, réalisez votre panier rectangulaire sur fond Azturie et décryptez les techniques vannières afin de vous les mettre à portée de main.
Avec les multiples couleurs des osiers, repartez avec votre panier en osier brut et blanc, ainsi que des supports pour continuer l’apprentissage chez vous.
Ce stage s’adresse aux débutant.e.s comme aux initié.e.s. .
Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR
À voir aussi à Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor)
- La Kermesse de la KafeTière Kérénoc Pleumeur-Bodou 5 juillet 2026
- Façonne ta créature en argile Atelier créatif enfant Route du Radôme Pleumeur-Bodou 6 juillet 2026
- Autour du menhir de Saint Duzec Route du Menhir Pleumeur-Bodou 9 juillet 2026
- Stage vannerie Réalisez un panier à tarte sur fond croisé Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou 10 juillet 2026
- Stage de vannerie Réalisation d’une corbeille en lamelles de bambou Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou 13 juillet 2026