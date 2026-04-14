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AGENDA · Pleumeur-Bodou

Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou

mercredi 8 juillet 2026 · Écocentre Trégor · Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Écocentre Trégor
Adresse
Route du Radôme
Ville
22560 Pleumeur-Bodou
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pleumeur-Bodou

Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:00:00
fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Durant ces deux jours de stage, réalisez votre panier rectangulaire sur fond Azturie et décryptez les techniques vannières afin de vous les mettre à portée de main.
Avec les multiples couleurs des osiers, repartez avec votre panier en osier brut et blanc, ainsi que des supports pour continuer l’apprentissage chez vous.
Ce stage s’adresse aux débutant.e.s comme aux initié.e.s.   .

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46 

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English :

L’événement Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR

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