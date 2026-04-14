Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Écocentre Trégor Pleumeur-Bodou

Informations pratiques

Pleumeur-Bodou

Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:00:00

fin : 2026-07-09 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Durant ces deux jours de stage, réalisez votre panier rectangulaire sur fond Azturie et décryptez les techniques vannières afin de vous les mettre à portée de main.

Avec les multiples couleurs des osiers, repartez avec votre panier en osier brut et blanc, ainsi que des supports pour continuer l’apprentissage chez vous.

Ce stage s’adresse aux débutant.e.s comme aux initié.e.s. .

Écocentre Trégor Route du Radôme Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 40 56 84 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage vannerie Réalisez un panier rectangulaire sur fond Azturie Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-06-19 par SITARMOR