AGENDA · Grandvilliers
La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers
samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque George Sand · Grandvilliers
Informations pratiques
La Larme du dragon Samedi 14 novembre, 18h30 Médiathèque George Sand Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00
Spectacle pour adultes et adolescents à partir de 13 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise
Médiathèque George Sand Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux
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