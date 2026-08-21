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La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers

samedi 14 novembre 2026 · Médiathèque George Sand · Grandvilliers

La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Lieu
Médiathèque George Sand
Adresse
Grandvilliers
Ville
60210 Grandvilliers
Département
Oise

La Larme du dragon Samedi 14 novembre, 18h30 Médiathèque George Sand Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00
Fin : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00

Spectacle pour adultes et adolescents à partir de 13 ans
Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Médiathèque George Sand Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France
Christel Delpeyroux

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