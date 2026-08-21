La Larme du dragon, Médiathèque George Sand, Grandvilliers

Informations pratiques

La Larme du dragon Samedi 14 novembre, 18h30 Médiathèque George Sand Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00

Fin : 2026-11-14T18:30:00+01:00 – 2026-11-14T19:45:00+01:00

Spectacle pour adultes et adolescents à partir de 13 ans

Dans le cadre du festival « Contes d’automne » organisé par la Médiathèque départementale de l’Oise

Médiathèque George Sand Grandvilliers Grandvilliers 60210 Oise Hauts-de-France

Christel Delpeyroux