La lecture en jeux : exposition, La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort, Vert-Saint-Denis

Informations pratiques

La lecture en jeux : exposition 19 et 20 septembre La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Lecture en JEUX, un ENJEU pour retrouver le plaisir de lire.

Nous considérons la lecture comme un patrimoine culturel en danger, sa protection représente un « enjeu » majeur pour les générations à venir !

Les ateliers proposés autour de ce thème, seront ludiques de façon à redonner goût à la lecture à tout âge !

Une exposition mettra également en lumière les manuels de lecture d’autrefois, ces précieux compagnons d’enfance grâce auxquels nous avons tous appris à lire.

La maison d’École – École du hameau de Pouilly-le-Fort 10 rue des Écoles 77240 Vert-Saint-Denis Vert-Saint-Denis 77240 Pouilly-le-Fort Seine-et-Marne Île-de-France 06 02 49 80 23 https://ecolepouilly.fr/ Conservatoire du patrimoine scolaire. Lieu de sauvegarde, de valorisation et d’exploitation du patrimoine scolaire : une salle de classe reconstituée du début du XXe siècle, une bibliothèque, des expositions de collections, des activités pour exploiter les outils et collections et des rencontres. RER D Cesson

Exposition

© La maison d’école