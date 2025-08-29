La Légende de Monte-Cristo le musical Brest Arena Brest

La Légende de Monte-Cristo le musical

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest

Début : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

1815, Edmond Dantès, jeune capitaine, est victime d’une machination et est injustement emprisonné au soir de ses fiançailles avec la belle Mercédès, dans les geôles du château d’If au large de Marseille. Après quatorze années de captivité, il parvient à s’échapper et l’aventure le conduit au trésor caché de l’île de Monte-Cristo. Il entame une nouvelle vie sous le nom du Comte de Monte-Cristo. Devenu riche et puissant mais ayant perdu l’amour de sa vie, Dantès est bien déterminé à assouvir sa vengeance en faisant payer ceux qui l’ont envoyé en prison…

Découvrez une adaptation en comédie musicale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas. Avec Gjon’s Tears dans le rôle de Dantes et Philippine Lavrey dans celui de Mercedes et plus d’une vingtaine de personnes sur scène, ce spectacle, mis en scène par Serge Postigo fera vibrer les spectateurs au travers de chansons, chorégraphies et décors fabuleux.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne

