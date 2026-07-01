La légende de Tchal Koyrouk Spectacle équestre Équin’Ox Dans le manège en haut Saint-Clément

mercredi 8 juillet 2026 · Équin'Ox Dans le manège en haut · Saint-Clément

Informations pratiques

Saint-Clément

La légende de Tchal Koyrouk Spectacle équestre

Équin’Ox Dans le manège en haut Lieu-dit Bel air 9 chemin de Bois Blanc Saint-Clément Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 21:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Venez découvrir notre nouveau spectacle La légende de Tchal koyrouk , le cheval fabuleux d’un conte Kirghize.

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Équin’Ox Dans le manège en haut Lieu-dit Bel air 9 chemin de Bois Blanc Saint-Clément 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 21 50 29 equinox@orange.fr

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English :

Come discover our new show, The Legend of Tchal Koyrouk, the mythical horse from a Kyrgyz folktale.

L’événement La légende de Tchal Koyrouk Spectacle équestre Saint-Clément a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations