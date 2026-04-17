Sirod

La légende du Trésor

City de Sirod Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 13:30:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Partez à la recherche du trésor caché dans le Jura ! 3 épreuves d’orientation pour les enfants (9-10 ans) et les parents explorateurs ! Jeux d’aventure en famille gratuit. .

City de Sirod Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 13 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La légende du Trésor

L’événement La légende du Trésor Sirod a été mis à jour le 2026-04-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA