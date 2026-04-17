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La légende du Trésor Sirod

La légende du Trésor Sirod vendredi 17 avril 2026.

Adresse : City de Sirod

Ville : 39300 Sirod

Département : Jura

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Sirod

La légende du Trésor

City de Sirod Sirod Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:30:00
fin : 2026-04-17 16:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Partez à la recherche du trésor caché dans le Jura ! 3 épreuves d’orientation pour les enfants (9-10 ans) et les parents explorateurs ! Jeux d’aventure en famille gratuit.   .

City de Sirod Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 13 20 

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English : La légende du Trésor

L’événement La légende du Trésor Sirod a été mis à jour le 2026-04-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA

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