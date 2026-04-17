La légende du Trésor Sirod
La légende du Trésor Sirod vendredi 17 avril 2026.
Sirod
La légende du Trésor
City de Sirod Sirod Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 13:30:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Partez à la recherche du trésor caché dans le Jura ! 3 épreuves d’orientation pour les enfants (9-10 ans) et les parents explorateurs ! Jeux d’aventure en famille gratuit. .
City de Sirod Sirod 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 83 13 20
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English : La légende du Trésor
L’événement La légende du Trésor Sirod a été mis à jour le 2026-04-10 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA
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