Informations pratiques

Le Teich

LA LEYRE autrement

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 07:00:00

fin : 2026-08-31 09:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-14 2026-08-31 2026-09-30

La Leyre autrement , une expérience en canoë collectif guidée par un éducateur et une professeure de yoga.

Au fil de l’eau Adrien vous fait découvrir la Leyre sa faune et sa flore .

Julia vous invite à travers de courtes propositions d’attention et de respiration à ralentir écouter et porter un regard nouveau sur ce paysage .

Le départ de la visite se fait depuis la réserve ornithologique.

A partir de 6 ans savoir nager 25 m , prévoir t-shirt , chaussures fermées obligatoires . .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33

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English : LA LEYRE autrement

L’événement LA LEYRE autrement Le Teich a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Le Teich