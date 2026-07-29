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AGENDA · Le Teich

LA LEYRE autrement Le Teich

mercredi 29 juillet 2026 · Le Teich

LA LEYRE autrement Le Teich

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Rue du Port
Ville
33470 Le Teich
Département
Gironde
Tarif
40 40 40 Tarif de base plein tarif

Le Teich

LA LEYRE autrement

Rue du Port Le Teich Gironde

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 07:00:00
fin : 2026-08-31 09:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-14 2026-08-31 2026-09-30

La Leyre autrement , une expérience en canoë collectif guidée par un éducateur et une professeure de yoga.
Au fil de l’eau Adrien vous fait découvrir la Leyre sa faune et sa flore .
Julia vous invite à travers de courtes propositions d’attention et de respiration à ralentir écouter et porter un regard nouveau sur ce paysage .
Le départ de la visite se fait depuis la réserve ornithologique.
A partir de 6 ans savoir nager 25 m , prévoir t-shirt , chaussures fermées obligatoires .   .

Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33 

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English : LA LEYRE autrement

L’événement LA LEYRE autrement Le Teich a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Le Teich

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