LA LEYRE autrement Le Teich
mercredi 29 juillet 2026 · Le Teich
Informations pratiques
Le Teich
LA LEYRE autrement
Rue du Port Le Teich Gironde
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 07:00:00
fin : 2026-08-31 09:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-14 2026-08-31 2026-09-30
La Leyre autrement , une expérience en canoë collectif guidée par un éducateur et une professeure de yoga.
Au fil de l’eau Adrien vous fait découvrir la Leyre sa faune et sa flore .
Julia vous invite à travers de courtes propositions d’attention et de respiration à ralentir écouter et porter un regard nouveau sur ce paysage .
Le départ de la visite se fait depuis la réserve ornithologique.
A partir de 6 ans savoir nager 25 m , prévoir t-shirt , chaussures fermées obligatoires . .
Rue du Port Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 73 37 33
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English : LA LEYRE autrement
L’événement LA LEYRE autrement Le Teich a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Le Teich
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