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La Ligne bleue, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

jeudi 17 septembre 2026 · Centre culturel Claude Vigée · Bischwiller

La Ligne bleue, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Lieu
Centre culturel Claude Vigée
Adresse
31 rue de Vire, Bischwiller
Ville
67240 Bischwiller
Département
Bas-Rhin

La Ligne bleue Jeudi 17 septembre, 14h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:04:00+02:00
Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:04:00+02:00

La réalisatrice Marie Dumora sera présente pour échanger avec vous à l’issue du film.

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est https://mac-bischwiller.fr/actualites/la-mac-fait-aussi-du-cinema/attachment/cinema-au-centre-culturel-claude-vigee-de-bischwiller/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=FM17H »}]
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