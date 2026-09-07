La Ligne bleue, Centre culturel Claude Vigée, Bischwiller

Informations pratiques

La Ligne bleue Jeudi 17 septembre, 14h00 Centre culturel Claude Vigée Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:04:00+02:00

Fin : 2026-09-17T14:00:00+02:00 – 2026-09-17T16:04:00+02:00

La réalisatrice Marie Dumora sera présente pour échanger avec vous à l’issue du film.

Centre culturel Claude Vigée 31 rue de Vire, Bischwiller Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est https://mac-bischwiller.fr/actualites/la-mac-fait-aussi-du-cinema/attachment/cinema-au-centre-culturel-claude-vigee-de-bischwiller/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1258#showmovie?id=FM17H »}]

Ciné-débat – Là-haut, à huit-cents mètres d’altitude, dans la vallée de la Bruche, à Natzwiller, des hommes et des femmes vivaient du tissage, de la culture de l’orge et du seigle, jusqu’à ce que l… Relais Culturel La Ligne bleue