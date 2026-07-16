La Ligne claire – Die helle Linie, Moselle, Bliesbruck
mardi 1 septembre 2026 · Moselle · Bliesbruck
Informations pratiques
La Ligne claire – Die helle Linie 1 septembre 2026 – 1 août 2027 Moselle Moselle
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T12:30:00+02:00 – 2026-09-01T13:00:00+02:00
Fin : 2027-08-01T12:30:00+02:00 – 2027-08-01T13:00:00+02:00
La famille transfrontalière
Une typologie sensible du citoyen transfrontalier du XXIe siècle
Ce projet marque une nouvelle étape de La Ligne Claire – Die Helle Linie, en déplaçant le regard de l’infrastructure vers l’intime. Après avoir exploré l’architecture, les flux et les paysages fluviaux, cette quatrième édition s’intéresse à la famille transfrontalière, une réalité centrale du territoire Saar-Moselle.
À travers le portrait, il s’agit de rendre visibles ces vies souvent discrètes mais profondément révélatrices d’une Europe vécue au quotidien : couples binationaux, enfants entre deux systèmes, travailleurs frontaliers. Le projet propose ainsi une typologie sensible du citoyen transfrontalier, à la croisée du documentaire et de l’artistique.
Inscrit dans une dynamique de coopération entre la Moselle et la Sarre, ce travail dépasse la simple création photographique. Il participe à construire une mémoire visuelle commune, à valoriser la dimension humaine du territoire, et à ouvrir un espace de dialogue entre habitants, artistes et institutions.
Après les structures et les circulations, il s’agit désormais de donner un visage à celles et ceux qui habitent et façonnent ces lignes de frontière.
Moselle bliesbruck Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est
La famille transfrontalière
© Boris Becker
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