L’été des Curieux Archéologie en mouvement Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck

Bliesbruck

L’été des Curieux Archéologie en mouvement

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-23 11:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

En partenariat avec l’Université Gabriele d’Annunzio de Chieti-Pescara, le Consulat Général d’Italie à Metz, l’Université de Lorraine et la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

– Atelier découverte Archéologue d’un jour (11h et 15h).

L’atelier de prospection pédestre propose une initiation ludique et participative aux méthodes de prospection archéologique. Sans creuser, les participants apprennent à lire un terrain aménagé comme un véritable espace de travail observation, repérages d’indices en surface et interprétation collective.

Cette activité, accessible aux adultes et aux enfants dès 8 ans, montre comment les archéologues détectent les traces du passé avant la fouille et comment quelques détails peuvent révéler l’histoire d’un paysage.

– Conférence Archéologues en mouvement le Blies Survey Project par la Professeure Sonia Antonelli (16h30).

Conférence gratuite accès payant aux parties muséales.

Présentation des méthodes et des résultats du projet collectif de recherche international Blies Survey Project, offrant un regard renouvelé sur l’histoire de la vallée de la Blies.

Réservation conseillée.Tout public

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

In partnership with the Gabriele d’Annunzio University of Chieti-Pescara, the Consulate General of Italy in Metz, the University of Lorraine, and the Society of History and Archaeology of Lorraine.

– Archaeologist for a Day Discovery Workshop (11 a.m. and 3 p.m.).

This walking survey workshop offers a fun and interactive introduction to archaeological survey methods. Without digging, participants learn to “read” a site set up as a real workspace: observation, identifying surface clues, and collective interpretation.

This activity, open to adults and children ages 8 and up, demonstrates how archaeologists detect traces of the past before excavation and how small details can reveal the history of a landscape.

– Lecture Archaeologists on the Move: The Blies Survey Project by Professor Sonia Antonelli (4:30 PM).

Free lecture paid admission to museum areas.

Presentation of the methods and results of the Blies Survey Project, an international collaborative research initiative offering a fresh perspective on the history of the Blies Valley.

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Archéologie en mouvement Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES