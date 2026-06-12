L’été des Curieux Atelier en famille, la boulangerie romaine Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim Bliesbruck lundi 24 août 2026.

Bliesbruck

L’été des Curieux Atelier en famille, la boulangerie romaine

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Dès 4 ans.

De la récolte du blé à la cuisoon du pain, venez découvrir et goûter un pain fait comme autrefois. Une expérienc pleine de secrets … à savourer sur le moment.

Réservation conseillée.Enfants

5 .

Parc Archéologique Bliesbruck-Reinheim 1 rue Robert Schuman Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 35 02 20 BLIESBRUCK@culture.moselle.fr

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English :

Ages 4 and up.

From harvesting the wheat to baking the bread, come discover and taste bread made the old-fashioned way. An experience full of secrets… to be savored right then and there.

Reservations recommended.

L’événement L’été des Curieux Atelier en famille, la boulangerie romaine Bliesbruck a été mis à jour le 2026-06-12 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES