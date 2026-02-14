LA LORRICOISE SOUVENIR FLORENCE GAUCHER, Bâtiment Jeunesse de la Communauté des Communes, Lorris
RANDONNEE CYCLISTE OUVERTE A TOUS
ROUTE 41- 78 – 87km — GRAVEL 48 – 67km — VTT 23 – 42 – 57km RAVITAILLEMENT SUR LES DIVERS CIRCUITS
TROPHEE AU CLUB LE PLUS NOMBREUX (acquit aprés 3 ans)
COUPES AU CLUB LE PLUS NOMBREUX
MEDAILLES AU 3 PLUS JEUNES ET AU 3 PLUS AGEES
NOMBREUX LOTS
TOMBOLA A L’ISSUE DE LA RANDONNEE
POT DE L’AMITIE
RENSEIGNEMENT : 06.15.38.48.17
Bâtiment Jeunesse de la Communauté des Communes 155 Rue des Erables, 45260 Lorris Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06.15.38.48.17 »}]
DIMANCHE 3 MAI 2026