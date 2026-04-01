Lorris

Après-midi jeux de société et crêpes

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:30:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Après-midi jeu de société et crêpes

Après-midi jeux de société. Ouvert à tous. Entrée libre. Buvette sur place .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire apemaroneill@gmail.com

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English :

Afternoon of board games and pancakes

L’événement Après-midi jeux de société et crêpes Lorris a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GATINAIS SUD