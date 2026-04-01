Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Après-midi jeux de société et crêpes Lorris

Après-midi jeux de société et crêpes Lorris

Après-midi jeux de société et crêpes Lorris dimanche 26 avril 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Lorris

Après-midi jeux de société et crêpes

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :
2026-04-26

Après-midi jeu de société et crêpes
Après-midi jeux de société. Ouvert à tous. Entrée libre. Buvette sur place   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire   apemaroneill@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Afternoon of board games and pancakes

L’événement Après-midi jeux de société et crêpes Lorris a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Lorris (Loiret)