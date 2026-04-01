Après-midi jeux de société et crêpes Lorris
Après-midi jeux de société et crêpes Lorris dimanche 26 avril 2026.
Lorris
Après-midi jeux de société et crêpes
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:30:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Après-midi jeu de société et crêpes
Après-midi jeux de société. Ouvert à tous. Entrée libre. Buvette sur place .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire apemaroneill@gmail.com
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English :
Afternoon of board games and pancakes
L’événement Après-midi jeux de société et crêpes Lorris a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GATINAIS SUD
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