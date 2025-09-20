Journées européennes du Patrimoine Lorris

Journées européennes du Patrimoine Lorris samedi 20 septembre 2025.

Chaque année, visitez gratuitement le musée lors des Journées européennes du Patrimoine.

Cette année, l’équipe du musée vous propose plusieurs animations pour les Journées du Patrimoine. C’est également le dernier week-end d’ouverture du musée avant sa fermeture. Réouverture en avril 2026 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musse-lorris@loiret.fr

Every year, visit the museum free of charge during the European Heritage Days.

Besuchen Sie das Museum jedes Jahr kostenlos an den Europäischen Tagen des Kulturerbes.

Ogni anno, durante le Giornate Europee del Patrimonio, è possibile visitare il museo gratuitamente.

Todos los años, visite gratuitamente el museo durante las Jornadas Europeas del Patrimonio.

