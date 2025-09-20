Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique Lorris

Fête de la musique Lorris dimanche 21 juin 2026.

Adresse : 2 Place du Martroi

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif

Lorris

Fête de la musique

2 Place du Martroi Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Fête de la musique au restaurant Au Sauvage, vous y retrouverez le groupe Chorus.   .

2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Lorris (Loiret)