Fête de la musique Lorris
Fête de la musique Lorris dimanche 21 juin 2026.
Lorris
Fête de la musique
2 Place du Martroi Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Fête de la musique au restaurant Au Sauvage, vous y retrouverez le groupe Chorus. .
2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD
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