Lorris

Fête de la musique

2 Place du Martroi Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Fête de la musique au restaurant Au Sauvage, vous y retrouverez le groupe Chorus. .

2 Place du Martroi Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 51

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-02 par OT GATINAIS SUD