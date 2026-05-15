Lorris

Fête de la musique

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Fête de la musique. Dès 10h. Entrée libre. Bienvenue à tous les musiciens, chanteurs et spectateurs…Restauration sur réservation. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GATINAIS SUD