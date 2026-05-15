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Fête de la musique Lorris

Fête de la musique Lorris

Fête de la musique Lorris dimanche 21 juin 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Lorris

Fête de la musique

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique
Fête de la musique. Dès 19h30. Soirée dansante avec DJ Hervé. Musique des années 80 à aujourd’hui. Menu barbecue. Réservation conseillée au 06 10 08 42 95   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 08 42 95 

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English :

Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GATINAIS SUD

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