Fête de la musique Lorris
Fête de la musique Lorris dimanche 21 juin 2026.
Lorris
Fête de la musique
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Fête de la musique. Dès 19h30. Soirée dansante avec DJ Hervé. Musique des années 80 à aujourd’hui. Menu barbecue. Réservation conseillée au 06 10 08 42 95 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 08 42 95
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English :
Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Lorris a été mis à jour le 2026-05-15 par OT GATINAIS SUD
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