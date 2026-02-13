Sur les traces du maquis

Lorris Loiret

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

2026-06-12

Randonnée nocturne en forêt d’Orléans

Randonnée en forêt d’Orléans en partenariat avec Lorris-rando Loisirs et les comédiens de l’association de théâtre L’atelier à Coulisses.

Boucle de 6-7 km. Départ de la randonnée au Carrefour de la Résistance-Massif de Lorris. 5 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr

English :

Night-time hiking in the Orléans forest

