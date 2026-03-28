Lorris

Moment convivial

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Moment convivial

Moment convivial à partager trompes de chasse, pétanque, jeux de plein air. Pique-nique à apporter. Frites à volonté offertes. Contactez par mail vollet7@hotmail.com .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire vollet7@hotmail.com

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English :

A convivial moment

L’événement Moment convivial Lorris a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD