Moment convivial Lorris
Moment convivial Lorris samedi 4 juillet 2026.
Lorris
Moment convivial
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 12:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Moment convivial
Moment convivial à partager trompes de chasse, pétanque, jeux de plein air. Pique-nique à apporter. Frites à volonté offertes. Contactez par mail vollet7@hotmail.com .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire vollet7@hotmail.com
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English :
A convivial moment
L’événement Moment convivial Lorris a été mis à jour le 2026-06-05 par OT GATINAIS SUD
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