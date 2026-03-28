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Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris Lorris

Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris Lorris

Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris Lorris vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 3 Rue de l'Église

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Lorris

Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris

3 Rue de l’Église Lorris Loiret

Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19

Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris
Festival de musique Les métamorphoses de l’orgue de Lorris .
Vendredi 17 à 20h30 Les Couperin une affaire de famille , concertistes de demain., libre participation.
Samedi 18 à 18h Voyage européen d’hier et d’aujourd’hui, plein tarif 18€ tarif réduit 12€. Dimanche 19 à 18h After dark, a midnight fantasia plein tarif 18€ tarif réduit 12€. Placement libre . 18  .

3 Rue de l’Église Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22 

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English :

The many faces of the Lorris organ

L’événement Festival Les métamorphoses de l’orgue de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-06-11 par OT GATINAIS SUD

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