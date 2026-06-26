Comice agricole Lorris
Comice agricole Lorris samedi 29 août 2026.
Lorris
Comice agricole
Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Comice agricole
Comice agricole. Concours de labour, fermes ouvertes, battage à l’ancienne, conférence, fête foraine, restauration et buvette, repas dansant, messe du comice, cavalcade, exposition des chars et spectacle. Voir détail dans le programme. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22
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English :
Agricultural show
L’événement Comice agricole Lorris a été mis à jour le 2026-06-17 par OT GATINAIS SUD
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