Lorris

Comice agricole

Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Comice agricole

Comice agricole. Concours de labour, fermes ouvertes, battage à l’ancienne, conférence, fête foraine, restauration et buvette, repas dansant, messe du comice, cavalcade, exposition des chars et spectacle. Voir détail dans le programme. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22

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English :

Agricultural show

L’événement Comice agricole Lorris a été mis à jour le 2026-06-17 par OT GATINAIS SUD