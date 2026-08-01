Informations pratiques

Lorris

Rétrospective Comice agricole 2017

1 Rue des Halles Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 09:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Rétrospective du Comice agricole de 2017 à l’Office de tourisme de Lorris.

Rétrospective du Comice agricole de 2017 à l’Office de tourisme de Lorris. Gratuit. De 9h30 à 12h et de 13h à 18h du mardi au samedi. .

1 Rue des Halles Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42

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English :

A Look Back at the 2017 Agricultural Fair by the Lorris Tourist Office.

L’événement Rétrospective Comice agricole 2017 Lorris a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GATINAIS SUD