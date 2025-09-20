Trail de Loir’Espoir Athlé Lorris
dimanche 23 août 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Trail de Loir’Espoir Athlé
Lorris Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Trail Loir’Espoir Athlé
Trail Loir’Espoir Athlé de 5 km, 10 km et 20 km.
Organisé par Loir’Espoir Athlé (LEA), les bénéfices seront utilisés pour faire participer de jeunes handicapés à des aventures sportives. 8h jusqu’à 30mn avant le départ de la course inscriptions et remise des dossards, 9h30 Départ de la course La petite borne (20 km), 10h Départ de la cours Les petites haies (10 km), 10h15 Départ de la course la Rigolette (5 km). Parking, douches et vestiaires à disposition. 20 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire loirespoir@hotmail.com
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English :
Trail Loir’Espoir Athlé
L’événement Trail de Loir’Espoir Athlé Lorris a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD
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