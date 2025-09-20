Informations pratiques

Lorris

Trail de Loir’Espoir Athlé

Lorris Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Trail Loir’Espoir Athlé

Trail Loir’Espoir Athlé de 5 km, 10 km et 20 km.

Organisé par Loir’Espoir Athlé (LEA), les bénéfices seront utilisés pour faire participer de jeunes handicapés à des aventures sportives. 8h jusqu’à 30mn avant le départ de la course inscriptions et remise des dossards, 9h30 Départ de la course La petite borne (20 km), ​10h Départ de la cours Les petites haies (10 km), 10h15 Départ de la course la Rigolette (5 km). Parking, douches et vestiaires à disposition. 20 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire loirespoir@hotmail.com

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English :

Trail Loir’Espoir Athlé

L’événement Trail de Loir’Espoir Athlé Lorris a été mis à jour le 2026-07-24 par OT GATINAIS SUD