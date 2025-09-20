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Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris Lorris

samedi 12 septembre 2026 · Lorris

Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Esplanade Charles De Gaulle
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif

Lorris

Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris

Esplanade Charles De Gaulle Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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Esplanade Charles De Gaulle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19  musee-lorris@loiret.fr

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English :

L’événement Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-07-25 par ADRT45

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