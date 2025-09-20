AGENDA · Lorris
Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris Lorris
samedi 12 septembre 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris
Esplanade Charles De Gaulle Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
.
Esplanade Charles De Gaulle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr
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English :
L’événement Randonnée vélo Sur les traces du maquis de Lorris Lorris a été mis à jour le 2026-07-25 par ADRT45
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