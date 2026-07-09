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Soirée Guinguette Le Millénium Lorris

samedi 15 août 2026 · Lorris

Soirée Guinguette Le Millénium Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif

Lorris

Soirée Guinguette Le Millénium

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée guinguette
Soirée guinguette à 18h30. Entrée libre.   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69 

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English :

Guinguette evening

L’événement Soirée Guinguette Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD

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