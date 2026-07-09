Informations pratiques

Lorris

Soirée Guinguette Le Millénium

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée guinguette

Soirée guinguette à 18h30. Entrée libre. .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette evening

L’événement Soirée Guinguette Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD