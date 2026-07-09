AGENDA · Lorris
Soirée Guinguette Le Millénium Lorris
samedi 15 août 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Soirée Guinguette Le Millénium
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 18:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée guinguette
Soirée guinguette à 18h30. Entrée libre. .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 05 77 69
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English :
Guinguette evening
L’événement Soirée Guinguette Le Millénium Lorris a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GATINAIS SUD
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