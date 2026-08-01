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AGENDA · Lorris

Soirée moules/frites Lorris

samedi 15 août 2026 · Lorris

Soirée moules/frites Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Rue de la Halle
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Lorris

Soirée moules/frites

Rue de la Halle Lorris Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée moules/frites sous la halle de Lorris.
Soirée moules/frites ou saucisse/frites sous les Halles, organisée par le comité des fêtes animation par Patrick événement. Réservation obligatoire. 20  .

Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40  comitedesfeteslorris45260@gmail.com

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English :

Mussels/Fries Evening

L’événement Soirée moules/frites Lorris a été mis à jour le 2026-07-27 par OT GATINAIS SUD

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