Soirée moules/frites Lorris
samedi 15 août 2026 · Lorris
Informations pratiques
Lorris
Soirée moules/frites
Rue de la Halle Lorris Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Soirée moules/frites sous la halle de Lorris.
Soirée moules/frites ou saucisse/frites sous les Halles, organisée par le comité des fêtes animation par Patrick événement. Réservation obligatoire. 20 .
Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris45260@gmail.com
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English :
Mussels/Fries Evening
L’événement Soirée moules/frites Lorris a été mis à jour le 2026-07-27 par OT GATINAIS SUD
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