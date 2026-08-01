Informations pratiques

Lorris

Soirée moules/frites

Rue de la Halle Lorris Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée moules/frites sous la halle de Lorris.

Soirée moules/frites ou saucisse/frites sous les Halles, organisée par le comité des fêtes animation par Patrick événement. Réservation obligatoire. 20 .

Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 44 56 41 40 comitedesfeteslorris45260@gmail.com

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English :

Mussels/Fries Evening

L’événement Soirée moules/frites Lorris a été mis à jour le 2026-07-27 par OT GATINAIS SUD