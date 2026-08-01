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AGENDA · Lorris

Super loto Lorris

samedi 15 août 2026 · Lorris

Super loto Lorris

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Rue de la Noué
Ville
45260 Lorris
Département
Loiret
Tarif

Lorris

Super loto

Rue de la Noué Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 12:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Soirée super loto.
Soirée super loto. Ouverture des portes à 12h30, Début des jeux à 14h. De nombreux lots à gagner. Différents tarifs sur l’affiche.
Buvette, pâtisseries, sandwichs. Pas de réservation.   .

Rue de la Noué Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 02 

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English :

Super Lotto Night.

L’événement Super loto Lorris a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GATINAIS SUD

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