Informations pratiques

Lorris

Super loto

Rue de la Noué Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 12:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Soirée super loto.

Soirée super loto. Ouverture des portes à 12h30, Début des jeux à 14h. De nombreux lots à gagner. Différents tarifs sur l’affiche.

Buvette, pâtisseries, sandwichs. Pas de réservation. .

Rue de la Noué Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 44 02

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English :

Super Lotto Night.

L’événement Super loto Lorris a été mis à jour le 2026-07-31 par OT GATINAIS SUD