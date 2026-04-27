Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Lorris

Loto Lorris

Loto Lorris samedi 11 juillet 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Lorris

Loto

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Loto
Loto spécial été 14h, ouverture des portes 12h00, buvette et petite restauration. 1 carton 4€. Tel 06 40 82 29 99   .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 82 29 99 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Loto Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD

À voir aussi à Lorris (Loiret)