Loto Lorris
Loto Lorris samedi 11 juillet 2026.
Lorris
Loto
Lorris Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 12:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Loto
Loto spécial été 14h, ouverture des portes 12h00, buvette et petite restauration. 1 carton 4€. Tel 06 40 82 29 99 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 82 29 99
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English :
L’événement Loto Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD
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