Lorris

Loto

Lorris Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 12:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Loto

Loto spécial été 14h, ouverture des portes 12h00, buvette et petite restauration. 1 carton 4€. Tel 06 40 82 29 99 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 82 29 99

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English :

L’événement Loto Lorris a été mis à jour le 2026-04-27 par OT GATINAIS SUD