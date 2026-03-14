Lorris

Les Rendez-Vous de l’été

1 Rue de la Halle Lorris Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12

Les Rendez-Vous de l’été

Les Rendez-Vous de l’été à Lorris avec l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. À cette occasion, vous pourrez découvrir les artisans, producteurs et professionnels du tourisme du Gâtinais Sud présentent leur métier et leurs savoir-faire. L’objectif, mieux faire connaître l’offre touristique de proximité. Celle-ci est riche et variée et elle s’adresse à tous passionnés de nature, de culture, d’histoire, de gastronomie ou encore d’artisanat…

Découvrez les produits de notre terroir, notre patrimoine ou encore faite le plein d’idées d’activités et d’animations pour cet été.

Entrée libre et gratuite .

1 Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 accueil@tourisme-gatinais-sud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer Rendez-Vous

L’événement Les Rendez-Vous de l’été Lorris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD