Les Rendez-Vous de l’été Lorris
Les Rendez-Vous de l’été Lorris mercredi 15 juillet 2026.
Lorris
Les Rendez-Vous de l’été
1 Rue de la Halle Lorris Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Les Rendez-Vous de l’été
Les Rendez-Vous de l’été à Lorris avec l’Office de Tourisme Gâtinais Sud. À cette occasion, vous pourrez découvrir les artisans, producteurs et professionnels du tourisme du Gâtinais Sud présentent leur métier et leurs savoir-faire. L’objectif, mieux faire connaître l’offre touristique de proximité. Celle-ci est riche et variée et elle s’adresse à tous passionnés de nature, de culture, d’histoire, de gastronomie ou encore d’artisanat…
Découvrez les produits de notre terroir, notre patrimoine ou encore faite le plein d’idées d’activités et d’animations pour cet été.
Entrée libre et gratuite .
1 Rue de la Halle Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 81 42 accueil@tourisme-gatinais-sud.com
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English :
Summer Rendez-Vous
L’événement Les Rendez-Vous de l’été Lorris a été mis à jour le 2026-06-18 par OT GATINAIS SUD
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