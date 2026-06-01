Cinémobile Lorris
Cinémobile Lorris mercredi 24 juin 2026.
Lorris
Cinémobile
Lorris Loiret
Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Cinémobile
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations sur le mail de la salle Blanche de Castille. Mercredi 15 avril 16h, Jumpers/18h La guerre des prix/20h30 Police flash 80 7.5 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Cinémobile Lorris a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD
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