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Cinémobile Lorris

Cinémobile Lorris

Cinémobile Lorris mercredi 24 juin 2026.

Ville : 45260 Lorris

Département : Loiret

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 7.5 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Lorris

Cinémobile

Lorris Loiret

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR
7.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 16:00:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Cinémobile
Le Cinémobile, salle de cinéma itinérante unique en France, sillonne la région Centre-Val de Loire et permet au public rural de bénéficier d’un accès au cinéma à travers une programmation d’actualité et des animations sur le mail de la salle Blanche de Castille. Mercredi 15 avril 16h, Jumpers/18h La guerre des prix/20h30 Police flash 80 7.5  .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Cinémobile Lorris a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GATINAIS SUD

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