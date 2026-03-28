Exposition Lorris
Exposition Lorris samedi 11 juillet 2026.
Lorris
Exposition
Lorris Loiret
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
3
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Exposition retraçant le parcours de femmes résistantes
L’exposition met en lumière plus d’une centaine de femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale, longtemps oubliées des récits officiels. Leur engagement décisif contre l’occupation nazie et le régime de Vichy a contribué à la Libération. Après 1945, plusieurs d’entre elles deviennent parmi les premières élues de la Ve République, marquant durablement la vie politique française. 3 .
Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 84 19 musee-lorris@loiret.fr
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English :
Exhibition chronicling the lives of women in the Resistance
L’événement Exposition Lorris a été mis à jour le 2026-06-15 par ADRT45
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